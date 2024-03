Piovani con il suo Sassuolo in città: “Vorrei diventare il De Rossi del Piacenza”

“Mi piacerebbe diventare il De Rossi del Piacenza, fare quello che lui sta facendo alla Roma”. I colori biancorossi sono rimasti sempre nel cuore di Gianpietro Piovani e quando parla di sogni ecco che la mente lo riporta magicamente al Garilli. “Parlo di sogni, non di prospettive – tiene a precisare l’allenatore che sta vivendo la sua sesta stagione sulla panchina del Sassuolo femminile -. Rossini è l’uomo giusto per il Piace di oggi: siamo stati compagni di squadra, lo apprezzo moltissimo come uomo e come tecnico. I fatti sono dalla sua parte: ha totalmente rivitalizzato la squadra, ha ottenuto una serie incredibile di risultati: se c’è uno che può riportare il Piace tra i professionisti, quello è lui”.

Piovani ieri è tornato a Piacenza per affrontare l’amichevole tra il suo Sassuolo e il Como, vinta dai neroverdi per 5-0. A salutare l’ala più famosa della storia biancorossa, passano gli ex-compagni Daniele Moretti e Gigi Erbaggio. “Al Sassuolo sto benissimo – spiega Piovani -, ma non nascondo che avrei voglia di tornare al calcio maschile. O, magari, di allenare ancora le donne, ma in una squadra che punta a vincere il titolo”. “Il mio contratto va in scadenza, darò assolutamente la priorità al Sassuolo, dove si lavora benissimo, ma l’obiettivo è sempre quello di valorizzare giovani calciatrici, di restare ad alto livello, ma senza puntare al titolo. Anche quest’anno stiamo andando bene: ci siamo ripresi dopo una brutta partenza attraverso tanto lavoro, che sta dando frutti importanti. Abbiamo tante nazionali in squadra, qualcuna ce l’abbiano portata noi”.

LA FOTO GALLERY DI ANGELA PETRARELLI: