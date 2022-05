“Giocate per divertirvi”, Pippo Inzaghi al Memorial Pinotti a Quarto LE FOTO

“Ragazzi, dovete giocare per divertirvi”. Con queste parole Filippo Inzaghi ha salutato i giocatori delle squadre che hanno dato vita al torneo giovanile del settimo “Memorial Pinotti”. C’è da dire che i ragazzi hanno ricambiato la stima circondando “Superpippo” per un autografo o un selfie, decisamente il più gettonato tra le vecchie glorie presenti oggi pomeriggio, 22 maggio, al centro sportivo di Quarto. Non solo, gli Under 14 di Academy Moretti, Cremonese, Brescia e Sassuolo hanno dato vita a un torneo ricco di ritmo e di tecnica, tante sfide iniziate al mattino e che hanno fatto da antipasto al triangolare degli adulti. Alla fine l’ha spuntata la Cremonese che ha battuto il Brescia per 1-0 nella finalissima del pomeriggio. Quasi tutte combattute le partite del girone del mattino: Academy Moretti-Cremonese 0-2, Sassuolo-Brescia 0-3, Cremonese-Sassuolo 5-1, Academy Moretti-Brescia 0-1 Cremonese-Brescia 1-1 e Academy Moretti-Sassuolo 1-3. L’Academy Moretti ha conquistato il terzo posto battendo il Sassuolo per 1-0 nella “finalina”, quindi il trionfo della Cremonese che ha chiuso il torneo. Davvero speciale poi la premiazione dei ragazzi, che hanno ricevuto i vari riconoscimenti dalle vecchie glorie, su tutti Pippo Inzaghi, e anche da Gigi Cagni, Dario Hubner, Gianpiero Piovani e il padrone di casa Daniele Moretti: miglior portiere del torneo è stato Loreno Novati della Cremonese, miglior difensore Andrea Zilio dell’Academy Moretti, miglior centrocampista Boateng del Sassuolo, capocannoniere Antony Tagliente della Cremonese e miglior giocatore Francesco Ferrari del Brescia.

Applausi per tutti, da genitori, tifosi del Piacenza e in particolare da chi ha organizzato l’evento per mettere in mostra i talenti del domani. “Abbiamo visto tanta qualità” – ha detto con soddisfazione Daniele Moretti.

