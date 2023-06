Al Cadeo il Memorial Chicco Maggi. Durante l’evento raccolti 1.500 euro per la Lilt

Dodici comuni, da Ponte dell’Olio a Piacenza passando per Travo, San Giorgio e Castell’Arquato, centinaia di giovani calcatori provenienti da tutta la provincia, grandi sorrisi e il ricordo di Chicco. Quello concluso ieri al campo sportivo Ettore Rosso di Gropparello è stato qualcosa di più di un semplice torneo. Domenica si è chiuso il sipario sul primo Mermorial Chicco Maggi, evento organizzato da Promis Gruparel, Polisportiva e Proloco giovani con tre obiettivi principali: ricordare col sorriso Federico Maggi, anima del volontariato locale scomparso prematuramente lo scorso dicembre, promuovere il territorio e sostenere la ricerca contro i tumori.

Durante le tre settimane di partite che hanno visto protagoniste 12 formazioni rappresentative di altrettanti comuni della provincia sono stati raccolti 1.500 euro per la Lilt Piacenza grazie anche alle due magliette autografate da Dario Hubner messe all’asta e vinte dal sindaco di Gropparello Armando Piazza e da Matteo Moglia, uno dei migliori amici di Chicco. “Una manifestazione che è stata capace di coinvolgere giovani, famiglie e anziani – le parole di Franco Pugliese, presidente della Lilt Piacenza -. E’ coinvolgendo la gente dal basso che si fa promozione, grazie agli organizzatori e grazie Chicco Maggi che da lassù ci sta guardando e probabilmente sta sorridendo e applaudendo anche lui”.

Nella finalissima tra Cadeo e Lugagnano a spuntarla sono stati i giallo blu trascinati da Matteo Raggi, premiato come miglior giocatore del torneo con la maglia autografata da Nicolò Fagioli. Il trofeo alla squadra è stato consegnato dall’ex bomber biancorosso Dario Hubner che per tutta la serata si è intrattenuto con decine di tifosi. Prima del match conclusivo arbitrato da Sandro Lecca la partita di calcio femminile con le ragazze della Besurica Woman, il calcio giovanile con le formazioni del Piace e del Carpaneto e la partita ricca di significato tra gli amici di Chicco. La festa al campo non è finita, stasera infatti stand gastronomici aperti e grande attesa per la commedia dialettale “basta e Avanza” proposta dagli attori della Filodrammatica Val Vezzeno. “Un evento unico e corale – il commento del primo cittadino Armando Piazza -. Chicco sarebbe sicuramente felice”. La serata di ieri è terminata con la show dei Cani della Biscia. Il ricordo di Chicco invece non svanirà mai.