Maltempo, conta dei danni a Gropparello: ponti spazzati via, frane e strade bloccate

“I danni di queste ore sono l’ennesima dimostrazione che dove l’ente riesce a intervenire per tempo il territorio resiste, al contrario dove per mancanza di fondi si fatica a concretizzare interventi indispensabili, si manifestano frane e smottamenti”. Sono le parole del sindaco di Gropparello Armando Piazza all’indomani dell’ondata di maltempo che ha causato diversi danni tra le colline lungo i torrenti Vezzeno, Riglio e Chero. Affluenti di piccola portata, spesso a secco, che nella mattinata di domenica 10 marzo hanno fatto la voce grossa spazzando via sentieri e ponti.

Collegamenti interrotti e frane – A case Barilli e a Olmeto il Chero si è portato a valle due guadi sistemati lungo strade private tra i comuni di Gropparello e Carpaneto. Presso la frazione di Montechino invece il Riglio ha fatto crollare un ponticello sulla strada comunale che collega i territori di Gropparello e Bettola. “Avevamo da poco messo in sicurezza la strada con un investimento di 150mila euro grazie a un contributo regionale – commenta il primo cittadino -. Speriamo ora di riuscire a ripristinare il ponte che rappresenta un collegamento strategico in particolare per gli agricoltori della zona”.

Tante frazioni di Gropparello colpite dal maltempo – Prosegue nel frattempo la conta dei danni in tutto il territorio comunale di Gropparello. Diverse infatti le arterie comunali e le stradi vicinali colpite da frane e detriti. Disagi alla viabilità a Case Bassano, Ca’ Sartori, ai Frati di Montechino, ai Farioli a Ca’ tasso, a Grondesso, ai Boveri e a località La Rocca di Castellana. Importanti smottamenti si sono verificati anche lungo il percorso pedonale che porta alla Chiesa Vecchia di Gropparello e lungo la strada del castello di Sariano. I sopraluoghi da parte di Comune, carabinieri e protezione civile continueranno anche nei prossimi giorni.