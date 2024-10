Maltempo, franata l’ex provinciale di Biana: strada chiusa. Prosegue l’allerta

Sono arrivate le tanto attese schiarite dopo giorni di incessante maltempo. Oggi, sabato 26 ottobre, a causa delle continue precipitazioni uno smottamento ha provocato il cedimento della carreggiata lunga l’ex provinciale di Biana, in località Goretto di Cassano, nel comune di Ponte dell’Olio. La strada è stata quindi chiusa fino a data da destinarsi.

I terreni in pianura e in collina sono saturi d’acqua, è cresciuto il livello dei fiumi e resta alto il rischio di frane e smottamenti. Per questo la protezione civile della regione Emilia-Romagna ha diramato una nuova allerta questa volta di colore giallo, oggi era infatti arancione, con attenzione particolare rivolta alla tenuta idrogeologica.

Danni e disagi

Il livello di fiumi e torrenti nell’arco della giornata non ha mai superato la soglia di attenzione. Per quanto riguarda danni e disagi, nel comune di Ponte dell’Olio il maltempo ha provocato il cedimento della carreggiata lungo l’ex provinciale di Biana in località Goretto di Cassano. A causa dello smottamento è stata sospesa la circolazione.

Nel comune di Lugagnano resterà chiusa a lungo la strada che porta a località Torricella.

Si attende che migliori il tempo a Sariano di Gropparello dove è necessario un intervento dal valore di circa 130mila euro per rimettere in sicurezza un tratto di Strada Moia chiusa per l’erosione portata avanti dal Vezzeno in queste settimane. Disagi per decine di residenti che sono obbligati a scegliere percorsi alternativi più lunghi e scomodi per fare rientro nelle proprie abitazioni.

A causa del maltempo delle scorse ore le partite di oggi e di domani di seconda e terza categoria del calcio dilettanti sono sospese.

Previsioni meteo

Per domenica 27 ottobre non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’allertamento. Tuttavia, a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti, sui versanti del settore montano centro-occidentale caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili, saranno possibili localizzati fenomeni franosi, mentre nei restanti settori collinari e montani non si escludono occasionali fenomeni franosi.

Per la giornata di domenica 27 ottobre sarà quindi in vigore una nuova allerta meteo in provincia di Piacenza di colore giallo. Le previsioni lasciano però ben sperare: niente pioggia fino al prossimo fine settimana. Probabile anche qualche sprazzo di sole tra mercoledì e giovedì.