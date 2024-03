Tortelli e pisarei non hanno più segreti grazie al corso di cucina della Promis Gruparel

Volontariato e attività imprenditoriali insieme per valorizzare il territorio. Promis Gruparel e la famiglia Moschini, proprietaria dell’agriturismo La Costa, hanno dato vita a un corso di cucina con l’intento di non disperdere le ricette tradizionali che definiscono la qualità dell’offerta gastronomica piacentina. Circa 50 i partecipanti che nell’arco di un mese hanno imparato tutti i segreti della pasta fresca tra tortelli, pisarei, tagliatelle e impasti per pizze e torte gustose.

Cucina e territorio – “Pensavamo di non farcela, invece è stato bellissimo fornire ricette e ‘sporcarci le mani’ con uova e farina contagiati dall’entusiasmo delle tante persone che hanno partecipato al corso” la soddisfazione di Federico e Benedetta, fratelli-soci che insieme a papà Giorgio e mamma Antonella gestiscono l’azienda agricola a Sariano di Gropparello. Per la prima volta hanno infatti indossato gli abiti da insegnanti in un grande viaggio tra la teoria e la pratica della cucina piacentina. Di certo non sarà l’ultima: “Abbiamo rotto il ghiaccio e la risposta della gente è stata oltre le aspettative – commenta il presidente della Promis Gruparel Marco Maggi -. Purtroppo non siamo riusciti ad accontentare tanti che avrebbero voluto partecipare, ma niente paura siamo già all’opera per l’organizzazione di altre serate formative”.

Diverse mamme, ma anche tanti giovani – Il corso è stato realizzato nella cucina e nell’ampio salone dell’agriturismo. Tra gli iscritti tante mamme e giovani ragazzi e ragazze desiderosi di portare avanti le tradizioni legate alla pasta fresca. Protagonisti della prima serata sono stati i tortelli con la coda e i pisarei. Poi le tagliatelle, pizze, focacce e pan di spagna. D’obbligo l’assaggio finale a dimostrazione di quanto sia bello cucinare e mangiare in compagnia. “Siamo nati con l’intento di valorizzare il nostro territorio attraverso eventi e occasioni di incontro – spiega il consigliere Promis Mattia Iudicello -. Ci teniamo molto a questa iniziativa e al rapporto di collaborazione nato con l’agriturismo. Vogliamo continuare su questa strada, ampliando la rete di sinergie con le realtà che rendono unico il Comune di Gropparello”.

Tanti eventi in programma – Le iniziative dell’associazione nata poco più di un anno fa continuano. A breve riprenderanno le lezioni di inglese per bambini e adulti; lunedì primo aprile invece, in occasione di Pasquetta, è già tutto pronto per la seconda edizione della Caccia all’uovo: gioco itinerante tra le aree verdi di Gropparello dedicato ai più piccoli che intraprenderanno una vera e propria avventura tra fiabe e favole interpretate dai volontari vestiti da Robin Hood, Hansel e Gretel, Cappuccetto Rosso, Alice nel paese delle meraviglie e tanti altri. Prima dell’inizio dei vari tornei sportivi, la Promis Gruparel è impegnata anche nella realizzazione della Giornata dell’ambiente che si terrà sabato 18 maggio con l’obiettivo di ripulire il territorio comunale dai rifiuti abbandonati e sensibilizzare l’intera comunità sul rispetto della natura.