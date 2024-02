Gropparello, lavori alle reti per il nuovo acquedotto: cambia la viabilità

Via libera ai lavori di rifacimento delle reti di distribuzione per un nuovo acquedotto, lungo la Strada Provinciale 10bis Castellana, nel comune di Gropparello. Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza conferma che è stata accolta l’istanza volta ad ottenere la regolamentazione della circolazione stradale per l’esecuzione dei previsti lavori, presentata dalla società interessata e pervenuta all’amministrazione il 14 febbraio.

Per evitare situazioni di pericolo e disagi è previsto il senso unico alternato con limite di velocità di 30 km/h nel tratto tra il km 4+000 sino alla progressiva km 5+000, dalle ore 08.00 alle ore 18:.00 dal giorno 19/02/2024 al giorno 29/03/2024 (escluso festivi e prefestivi).

Intanto sono programmate prove di sicurezza del ponte sul torrente Nure, lungo la Strada Provinciale 6 Carpaneto. In questo caso la circolazione stradale verrà interrotta (ad eccezione dei mezzi di soccorso) in un tratto dalle 08.00 alle ore 17.30, dal 19 al 23 febbraio 2024.