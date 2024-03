Cadeo, negozianti regalano alla scuola due mobili realizzati dal falegname

I commercianti di Cadeo regalano alla scuola dell’infanzia ‘R.Barbattini’ due mobili a libreria. “Mobili speciali – ha sottolineato la sindaca Marica Toma – perchè fatti a mano da un’artista, un falegname (Angelo Montagna, nda). Un lavoro che sanno fare in pochissimi ormai. Per questo avere ora due oggetti di valore, unici”.

lettura delle filastrocche alla scuola di cadeo

I commercianti hanno dato lettura di due filastrocche. Soddisfatto il dirigente Leonardo Mucaria che ha sottolineato: “Ogni giorno apprezzo sempre di più di essere in questo Istituto Comprensivo: è un posto speciale, dove c’è un forte legame tra suola e territorio. Ci sentiamo sorretti e accompagnati da tutta la popolazione, è bello poterci contare, ne abbiamo bisogno”. E ha rivelato: “Da dieci anni esiste il movimento ‘Avanguardie educative’, che cura l’innovazione didattica, di cui il nostro Istituto è stato fondatore. Recentemente è stato indetto un bando per la creazione di elenchi interregionali di scuole polo del Movimento per lo svolgimento a livello regionale, interregionale e nazionale in collaborazione con Indire, di attività di informazione, formazione e sostegno ai processi di innovazione delle Scuole italiane di ogni ordine e grado. A livello nazionale, tra gli istituti comprensivi, il nostro è al terzo posto: una ricchezza che non so fino a che punto riusciamo a comunicare. Sta di fatto che il valore del nostro Istituto Comprensivo Cadeo-Pontenure lo scopro in continuazione”.

IL REGALO DEI COMMERCIANTI AI BAMBINI DI CADEO

La delegazione di commercianti che ha partecipato alla consegna, è stata guidata da Giulia Sarsi. “Ogni anno – ha spiegato rivolgendosi ai bambini – vi ricordate di noi, consegnandoci ciò che voi realizzate nel periodo natalizio come scambio di auguri. Passeggiando in paese, ci venite a trovare, portandoci gioia e rallegrando la nostra comunità. Per questo abbiamo pensato di farvi un regalo che speriamo possa durare a lungo e che sia a servizio di uno spazio nuovo che le vostre maestre stanno cercando di creare. Queste librerie hanno uno scomparto segreto: riempitele di libri. I libri sono magici, fanno volare attraverso la fantasia. Vi auguriamo di viaggiare tanto”.