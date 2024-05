Ripartita da Cadeo “Puliamo Piacenza”: gli studenti delle medie ripuliscono il paese

È ripartito da Cadeo il cammino di “Puliamo Piacenza”, l’iniziativa del Gruppo Libertà ideata in sinergia con Legambiente con l’obiettivo di stimolare comportamenti rispettosi a riguardo del territorio.

in ragazzi delle medie ripuliscono il paese

Una settantina di studenti della scuola media di Roveleto si è data appuntamento in Piazzetta del Pellegrino, per partire verso due percorsi organizzati dall’associazione “Fiorenzuola in movimento” con l’intento di ripulire dai rifiuti sia il paese che la campagna limitrofa.