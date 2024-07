I genitori di Margherita Lega: “Siamo distrutti dal dolore”. Il ricordo degli amici

Si dicono “distrutti” i piacentini Paolo Lega e Francesca Molinari, genitori di Margherita, la 41enne residente a Fiavè, in provincia di Trento, precipitata in un dirupo dopo essere rimasta impigliata in una teleferica che conduce all’alpeggio di Drocala, in Valle Anzasca, Piemonte.

“Tutto il circolo di Legambiente Piacenza, del quale fa parte il padre – è estremamente addolorato” è il commento della presidente Laura Chiappa. Conosciamo Margherita e suo marito Rocco da tanti anni e ancora non riusciamo a capacitarci di quanto accaduto”.

“L’ultima volta che ho visto Margherita è stata lo scorso aprile – spiega Adriana Gatti, sempre di Legambiente – aveva partecipato a un’iniziativa dell’associazione Avè al parco Raggio di Pontenure: era venuta con i bambini. Io la conosco da quando era una ragazza, è sempre stata una persona molto vitale e attiva, interessata alla natura e all’ambiente: erano passioni, queste, che condivideva con il marito”.

Originaria di Piacenza, Margherita era laureata in Biologia, poi aveva fatto un dottorato di ricerca e da lì il trasferimento in Trentino dopo avere conosciuto il marito Rocco Meloni, da cui ha avuto due bambini di 5 e 7 anni.