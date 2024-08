Piazza Cittadella, salgono a 4.500 le firme contro l’abbattimento degli alberi

Sono circa 4.500 le firme raccolte in pochi giorni contro l’abbattimento degli alberi di piazza Cittadella a Piacenza. Lo comunicano gli organizzatori della petizione sul gruppo Facebook “Salviamo i 15 alberi secolari e sani di piazza Cittadella”. La raccolta firme è stata lanciata sulla piattaforma Change.org.

Alle 18.00 di oggi, mercoledì 28 agosto, è in programma la manifestazione a difesa degli alberi organizzata da Legambiente Piacenza, Italia Nostra, Fate Piacenza e Laboratorio popolare per la cultura e per l’arte.

Nel frattempo, prosegue il presidio dei manifestanti iniziato due giorni fa nell’area del cantiere per bloccare l’abbattimento delle piante.