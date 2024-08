Piazza Cittadella, in 500 alla manifestazione salva-alberi: girotondo e performance

“Sono qui perché la speranza è l’ultima a morire”, “Io partecipo perché sono indignato” “Voglio una città migliore e tagliare le piante è un delitto”: sono solo alcune delle voci dei manifestanti raccolte in piazza Cittadella a Piacenza durante l’iniziativa a difesa degli alberi il cui abbattimento è previsto dal progetto per la realizzazione del nuovo parcheggio interrato.

A ridosso del cantiere, Legambiente, Italia Nostra, Fate Piacenza e Laboratorio popolare per la cultura e per l’arte hanno chiamato a raccolta i piacentini. Circa 500 le presenze intorno alle 19 di sera.

Il programma dell’iniziativa, dopo i discorsi degli organizzatori, prevede il girotondo attorno agli alberi e diverse performance musicali e teatrali.

In piazza Cittadella da due giorni prosegue il presidio dei manifestanti. Per salvare i 15 alberi, Legambiente e undici residenti hanno giocato la carta del ricorso al tribunale di Piacenza. L’udienza è fissata per il 10 settembre.