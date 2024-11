Avs: “Dolore per le piante abbattute in Cittadella, noi puntiamo alla sostenibilità”

Nell’ampia coalizione a sostegno della candidatura di Michele De Pascale alla guida della Regione Emilia-Romagna c’è anche l’Alleanza verdi e sinistra. “Una decisione consapevole anche se un po’ sofferta” come precisa il co-portavoce di Avs Piacenza Riccardo Bassi: “Siamo affranti per quello che è successo nelle ultime ore in Piazza Cittadella – le sue parole riferendosi all’abbattimento dei 15 alberi che da circa ottant’anni caratterizzavo l’area in prossimità di Palazzo Farnese -, riteniamo però un atto di responsabilità quello di non far si che delle situazioni locali vadano a inficiare il percorso sinergico in regione”.

Al centro di programma di Avs – che in provincia di Piacenza è rappresentata dai candidati Vanda Campregher, Paolo Pantrini e Barbara Montanari – c’è la parola sostenibilità: “Una sostenibilità che tocchi la vita di tutti a livello lavorativo, ambientale e sanitario”.

“Per noi è importantissimo l’ambiente rurale piacentino e regionale – conclude Bassi -. Crediamo che il nostro appennino sia contenitore di specificità solo nostre che dobbiamo avere la forza di promuovere e proteggere”.