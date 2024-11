Albasi eletto in Regione in extremis: “Impegno per ripopolare la montagna”

La notizia è arrivata nella tarda serata di ieri quando ormai non sembrava più possibile e invece con quasi 3.600 preferenze, Ludovico Albasi per tre mandati sindaco di Travo, è il secondo piacentino del Pd ad entrare in consiglio regionale.

“C’era un po’ di delusione ieri sera, poi quando ho saputo la notizia da Bologna la soddisfazione è stata doppia” ha commentato Albasi nella sua Travo, dove il Pd ha superato il 60%. “La montagna non sta vivendo un bel momento, il mio compito sarà creare condizioni perchè montagna si ripopoli”.

Già in cantiere i primi incontri con gli abitanti del quartiere Roma a Piacenza e con medici e operatori sanitari per portare le loro richieste in Regione.