Cadeo, scuola chiusa per allagamento: lunedì lezioni sospese e alunni in trasferta

Scuola chiusa per inagibilità fino a revoca dell’ordinanza emessa ieri con urgenza dalla sindaca Marica Toma. In altre parole, non si sa quando studenti e docenti della primaria di Roveleto intitolata a Luigia Uttini torneranno nelle proprie classi.

La pioggia di giovedì ha dato il colpo di grazia al cantiere in corso sul tetto dell’edificio pubblico, tanto da far piovere dentro l’immobile: l’acqua si è infiltrata ovunque. L’ordinanza della sindaca “Sono state rilevate infiltrazioni nei solai dell’immobile, i quali, impregnandosi, stanno causando tutt’ora la caduta di acqua nelle aule scolastiche – si legge nell’atto. – Tale condizione impedisce l’utilizzo dei locali scolastici da parte del personale e degli alunni. È pertanto necessaria l’emissione di provvedimento di temporanea inagibilità dell’immobile, sino al ripristino delle normali condizioni di agibilità”.

I lavori di rifacimento della copertura della scuola primaria, finanziati dalle risorse europee del Piano nazionale di ripresa e resilienza per 330mila euro, sono stati affidati all’impresa Cella Srl nel settembre 2023.

Il verbale di consegna lavori è stato siglato il 28 novembre 2023 e prevedeva il termine entro il 29 agosto 2024. Così non è stato. La ditta ha chiesto una proroga di 50 giorni “a causa delle frequenti piogge verificatesi nei mesi di maggio, giugno e luglio con impegno a non avanzare richiesta di indennizzi e/o rifusione di maggiori oneri”. Poi si è aggiunto il divieto, istituito a livello regionale, a lavorare nei cantiere edili dal 29 luglio al 31 agosto, tra le 12.30 e le 16, per le condizioni di caldo estremo.

Il Comune ha concesso la proroga portando il termine per l’ultimazione lavori al 18 ottobre 2024. Data che presumibilmente, visto lo stato del cantiere e le criticità insorte in seguito a questi recenti episodi di maltempo, non sarà rispettata.

Lunedì le lezioni saranno sospese per le classi prime, seconde, terze e quarte, che dovranno trovare nuova collocazione. Le lezioni riprenderanno martedì 8 ottobre. Le tre classi terze saranno dislocate nel nuovo plesso delle medie (dove già sono ubicate quarte e quinte), le altre sei (tre prime e tre seconde, che entreranno alle 8.10 e termineranno alle 16.10 dal lunedì al giovedì , mentre il venerdì usciranno alle 12.10) saranno trasferite al centro parrocchiale di via Pisa.

L’articolo di Valentina Paderni