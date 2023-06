Al via le fasi finali del Memorial Chicco Maggi. Il ricavato alla Lilt Piacenza

Dopo due settimane di partite, emozioni e il ricordo sempre vivo di Federico Maggi, volontario scomparso prematuramente lo scorso dicembre, siamo arrivati alla settimana conclusiva del primo Memorial Chicco Maggi organizzato da Promis Gruparel, Pro loco Giovani Gropparello, Polisportiva Gropparello in sinergia con Csen Piacenza e Lilt Piacenza. Il torneo mette in competizione i vari comuni della Provincia di Piacenza e al termine delle fasi a girone sono rimasti solo in otto a contendersi la vittoria finale.

Si parte stasera, al campo sportivo Ettore Rosso di Gropparello, con il match tra San Giorgio e Travo: fischio di inizio alle 20.45. A seguire la partita tra Carpaneto e Piacenza. Mercoledì sera invece sarà la volta di Ponte dell’Olio-Cadeo e dello scontro tra i padroni di casa del Gropparello che si troveranno di fronte la formazione del Lugagnano. Arrivederci al prossimo anno invece alle rappresentative di Pontenure, Fiorenzuola e Vigolzone. Giovedì 15 giugno ci saranno le due semifinali e domenica l’epilogo di un torneo che è riuscito a rappresentare le vallate della provincia piacentina con l’obiettivo di raccogliere fondi da devolvere alla ricerca contro il cancro.

Per tutte le serate saranno a disposizione gli stand gastronomici già dalle 19.30. L’evento è stato inaugurato lo scorso 30 maggio dall’ex bomber biancorosso Dario Hubner che ha firmato due magliette celebrative all’asta fino al prossimo 18 giugno. “L’intero ricavato delle magliette e le quote di iscrizione delle 12 squadre partecipanti andranno alla Lilt Piacenza per sostenere la ricerca” sottolinea Marco Maggi, presidente di Promis Gruparel. “Abbiamo vissuto delle serate speciali in queste due settimane ricordando Chicco tra amici all’insegna dello sport e dell’allegria, non vediamo l’ora di vivere altrettante emozioni fino alla conclusione del Memorial che coinciderà con la Festa dell’Allegria” le parole di Elisa Negri, della Pro loco Giovani Gropparello.

Ricchissimo il programma della serata conclusiva: alle 18.30 ci sarà una partita di calcio femminile con protagoniste le ragazze della Besurica Women, a seguire il calcio giovanile con il match tra gli Under 13 del Piacenza calcio e l’Under 14 del Carpaneto calcio. Grande attesa anche per la partita tra “gli amici del Chicco” saranno oltre trenta a schierarsi in campo per ricordare un amico speciale, un uomo, un padre dal sorriso unico e dal cuore grande. Tutto questo fungerà da antipasto per la finalissima del Memorial che terminerà con la musica dei Cani della Biscia. “Abbiamo in serbo tante sorprese per la serata finale” chiosa Maggi. Sarà un’altra bella settimana di sport, divertimento e ricordi al campo sportivo di Gropparello, per Chicco, per l’intero territorio.