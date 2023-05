Hübner, Cani della biscia e la ricerca contro i tumori. Parte il torneo in ricordo di Chicco

Dario Hübner, i Cani della biscia, la ricerca contro il cancro, il calcio e tanti altri ingredienti uniti magistralmente dalla passione dei volontari gropparellessi per tenere acceso il ricordo di una persona che lasciato un’impronta indelebile nei cuori della comunità. “Per Chicco, per tutto quello che ha rappresentato a chi ha avuto la fortuna di conoscerlo”. Martedì 30 maggio si alza il sipario sulla prima edizione del Memorial Chicco Maggi. “Molto più di un semplice torneo di calcio – precisano i referenti di Promis Gruparel, Polisportiva, Pro loco Giovani Gropparello e Csen Piacenza -, un evento ideato per tenere acceso il ricordo di un amico, di un padre che ci ha lasciato troppo presto”.

Federico Maggi, per tutti Chicco, è stato capace di costruirsi una fitta rete di rapporti umani grazie a simpatia e generosità rare. Lo scorso dicembre un grave male l’ha portato via dall’affetto dei suoi cari e dell’intera comunità di Gropparello. A distanza di pochi mesi decine di amici hanno deciso, insieme, di organizzare un evento sportivo in sua memoria scegliendo di donare parte del ricavato alla Lega italiana per la lotta contro i tumori. Dieci serate di calcio nelle quali si sfideranno 12 squadre rappresentative di altrettanti comuni della provincia.

“Si potrà giocare solo nel paese dove si ha la resistenza e sarà richiesta la carta d’identità prima dell’inizio delle partite – spiega Gabriele Marchioni, uno degli organizzatori -. Un modo simpatico per valorizzare gli aspetti più positivi del sano campanilismo”. Una grande sorpresa si terrà già dalla serata inaugurale di martedì: “Il calcio d’inizio del torneo lo darà Dario Hübner, uno dei calciatori più amati della storia del Piacenza” annuncia Marco Maggi, presidente di Promis Gruparel. Durante la serata Hübner firmerà la maglietta celebrativa che verrà messa all’asta per ricavare ulteriori fondi da destinare alla Lilt. “Ho percepito da subito l’importanza di questo evento e mi fa piacere venire a salutare vecchi amici” le parole dell’ex bomber biancorosso. Il ricordo più bello con la maglia del Piace? “Assolutamente il 5 maggio 2022 quando feci doppietta nella vittoria per 3-0 contro il Verona che significò salvezza e titolo di capocannoniere”. Naturale, invece, il dispiacere per il presente del Piace: “Continuo a fare il tifo per i colori biancorossi, dispiace per questa annata, ma quando si retrocede vuol dire che si sono commessi troppi errori. La città e i tifosi meritano orizzonti ben più importanti della Serie D” chiosa Hübner che dalle 20.30 darà il calcio d’inizio della prima partita tra Gropparello e Castell’Arquato.

“Non vediamo l’ora di rivedere il nostro campo sportivo in festa per ricordare un uomo sempre disponibile a offrire il proprio aiuto a chiunque ne avesse avuto bisogno” le parole di Donatella Poggi, presidente della Polisportiva Gropparello. Del suo stesso avviso Elisa Negri, componente del direttivo della Pro loco Giovani Gropparello: “Saranno tre settimane, di sport, solidarietà e divertimento”. L’evento terminerà domenica 18 giugno con la finalissima e l’esibizione dal vivo dei Cani della Biscia. Lo stesso weekend si terrà la festa dell’Allegria e quello dopo il torneo notturno di calcio a cinque. E’ iniziata ufficialmente l’estate gropparellese.