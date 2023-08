In centinaia a Gropparello per due serate di festa nel ricordo di Federico Maggi

“Insieme terremo vivo il ricordo del Chicco, il suo sorriso, il suo impegno a favore del territorio”. Due belle serate di mezza estate sono state organizzate nel capoluogo della Val Vezzeno dai volontari della Promis Gruparel. Due serate impreziosite dalla consegna da parte del direttivo dell’associazione della targa in memoria di Federico Maggi – volontario e ideatore della tradizionale Festa dei Cuion scomparso lo scorso dicembre – ai figli Nicholas e Alessandro. Oltre al successo di pubblico riscontrato durante la ventesima edizione della Festa dei Cuion – la prima senza il suo fondatore – organizzata mercoledì scorso e la folla di giovani provenienti da tutta la provincia arrivati nel piazzale di via IV novembre la serata di sabato per la festa della birra, sono diverse infatti le iniziative realizzate dall’associazione da marzo, quando è stata fondata, ad oggi.

L’associazione ha esordito con una giornata dedicata ai bambini del territorio in occasione di Pasquetta, poi ha aperto i locali della propria sede ai giovani del paese per serate a tema e giochi di ruolo. Da maggio a luglio sport e divertimento hanno caratterizzato gli eventi organizzati da Promis, partendo dal torneo di calcio che ha messo in competizione 12 comuni della provincia di Piacenza e dalla festa dell’allegria organizzata insieme a Pro loco giovani Gropparello e Polisportiva, e proseguendo con il 12 ore notturno e il torneo dei Rioni realizzato con la Pro loco di Montechino. “Abbiamo tante idee e il desiderio di promuovere il nostro territorio anche attraverso la collaborazione con le altre realtà associative” spiega Marco Maggi, giovane presidente della Promis.

Tornando alle ultime due serate, apprezzatissimi i tagliolini al tartufo preparati da Roberta Gandolfi, l’idea di inserire nel menù angurie e bruschette e la musica dal vivo che mancava nel piazzale ai piedi della chiesa da ben otto anni. I volontari della Promis prima del doppio evento hanno anche riqualificato la struttura comunale al centro del parcheggio. Sabato per i tanti che hanno scelto il fresco della Val Vezzeno, Gropparello ha offerto un bellissimo biglietto da visita grazie alla passione e all’impegno dei volontari, alle bancherelle lungo il viale e alle giostre per i più piccoli in piazza Roma. “Chicco ci ha lasciato un’eredità pesante e siamo convinti che possa essere felice del nostro operato – le parole di Maggi -. Queste due serate le dedichiamo a lui e a tutto il territorio. Grazie di cuore ai tanti volontari. Gropparello è viva e lo dimostreremo anche in futuro”.