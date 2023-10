Corso di inglese, pasta fresca e ambiente: l’impegno di Promis per Gropparello

“Una sede aperta a tutta la comunità per attività culturali e ricreative che sappiano rispondere ai bisogni della gente”. Solo uno dei tanti obiettivi che l’associazione di volontariato “Promis Gruparel” si era posta al momento della sua istituzione nel marzo di quest’anno. Ecco, dopo un’estate ricca di iniziative ed eventi di promozione territoriale, il direttivo della Promis ha organizzato un corso di inglese pensato sia per i bambini che per chiunque avesse il desiderio di affinare la propria conoscenza della lingua.

Fino al periodo natalizio quindi dalle finestre della sede in piazza Roma a Gropparello si sentirà parlare solo in inglese. “Abbiamo iniziato la settimana scorsa e siamo molto contenti – commenta il presidente Marco Maggi -. Tengo a ringraziare di cuore Fiona Thorogood, insegnante madrelingua residente nel nostro comune che ha accettato subito la nostra proposta”. In totale sono 30 i partecipanti suddivisi in tre gruppi. “Abbiamo deciso insieme a Fiona di organizzare tre corsi, due per agli adulti suddivisi in principianti e intermedi e uno dedicato ai bambini delle scuole elementari”. “Poca grammatica, ma tanta conversazione non dimenticandoci mai che si può imparare anche divertendosi” l’obiettivo di Thorogood.

Le iniziative della “Promis Gruparel” non si fermano qui. “Abbiamo in cantiere anche un corso di cucina per non disperdere le tradizioni legate alla pasta fresca – spiega Maggi -. Nel frattempo stiamo lavorando in sinergia con il comprensorio scolastico di Gropparello per l’organizzazione di una giornata interamente dedicata all’ambiente e al rispetto della natura che ci circonda”.