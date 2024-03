La tradizione di volontariato di Lugagnano nell’assemblea “La Congrega dei Presidenti”

Lugagnano è un comune con una lunga tradizione di volontariato; un volume dal titolo “Il cuore di Lugagnano” ne racconta la sua lunga storia. La settimana in paese si è aperta con l’assemblea annuale dell’associazione “La Congrega dei Presidenti”, nata il 7 marzo 2012. Una realtà che unisce le forze delle varie realtà associative del paese per sostenere il talento dei giovani, offrendo loro la possibilità di un inserimento sociale e lavorativo.

L’associazione, seppur nata dallo stimolo di alcuni presidenti o ex presidenti di associazioni del paese, è aperta a tutti coloro che sono interessati a condividere il progetto.

In occasione dell’assemblea annuale, durante la quale hanno partecipato anche il sindaco Antonio Vincini e altre autorità locali, il presidente della congrega Giovanni Tedaldi ha presentato al pubblico presente l’attività svolta nel 2023, le prossime iniziative in programma e rinnovato il consiglio direttivo per il triennio 2024-2026.

Il presidente Tedaldi ha ricordato, tra le attività svolte nel 2023, la consegna di due borse di studio da 900 euro ciascuna ai ragazzi meritevoli segnalati dalla scuola. In totale, l’associazione ha assegnato finora 27 borse di studio per un impegno economico totale di 21.300 euro.

Il segretario Claudio Miserotti, ha invece ricordato il progetto “Il nostro territorio, questo sconosciuto”, progetto che ha coinvolto le classi terze della scuola media, per dar loro modo di conoscere attività imprenditoriali e figure professionali del territorio e di capire dunque, a scopo orientativo, cosa offre il mercato del lavoro nel territorio.

La consigliera Susanna Miserotti, ha poi ricordato tra le attività svolte nel 2023, il progetto “Ambiente, prendiamoci cura”, che ha coinvolto i bambini della scuola dell’infanzia e della scuola elementare per sensibilizzare alla cura del territorio. La consigliera ha poi annunciato: “Nel 2024, a seguito di una generosa offerta da parte di amici in memoria di Pier Luigi Miserotti, La Congrega ha pensato di completare la zona ricreativa nell’area tra l’asilo delle suore e il parco comunale con una serie di giochi d’asfalto”.

L’assemblea, si è conclusa con la nomina di 27 consiglieri, la riconferma alla presidenza di Giovanni Tedaldi, la nomina dei vicepresidenti Lucia Chiesa e Romano Leppini, del segretario Claudio Miserotti e del tesoriere Norberto Gambi.