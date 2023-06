Gropparello, stasera parte la Festa dell’Allegria: “Insieme per ricordare Chicco Maggi”

Allegria. Una parola che racchiude tutto l’impegno messo in campo da tre associazioni diverse unite dall’obiettivo di regalare un fine settimana all’insegna dell’aggregazione e del divertimento svariando dallo sport alla musica, senza dimenticare la bontà dei piatti offerti negli stand gastronomici. “Stiamo per vivere le ultime battute di un mese meraviglioso vissuto al campo con l’intera comunità e giovani e famiglie arrivate da tutta la provincia” ricorda Marco Maggi, presidente della Promis Gruparel che insieme alla Polisportiva e alla Pro loco giovani Gropparello ha organizzato sia il Memorial Chicco Maggi che la festa dell’Allegria. E’ dallo scorso 30 maggio infatti che il campo sportivo di Gropparello fa da cornice al torneo di calcio tra i comuni della Provincia in ricordo di Federico Maggi, anima del volontariato locale morto prematuramente lo scorso dicembre. La finalissima del torneo tra Lugagnano e Cadeo coinciderà con la seconda serata della festa dell’Allegria che partirà proprio stasera con la partita di calcio con protagonisti i bambini del paese, a seguire la musica dei “Dasfact” e quella degli “Incydia”. Dalle 22.30 il campo sportivo si trasformerà in una discoteca a cielo aperto con Dj Well, direttamente dal Roan.

“Abbiamo cercato di creare un programma capace di coinvolgere tutte le età – precisa Elisa Negri della Pro loco giovani -. E’ il secondo anno che organizziamo la festa dell’Allegria al campo, ma questa edizione ha un sapore particolare perché al centro di tutto c’è il ricordo di Chicco”. Domenica dalle 9.30 in avanti sarà possibile partire dal campo con la propria bicicletta e immergersi tra i sentieri della Val Vezzeno. Gli stand gastronomici apriranno da mezzogiorno, lo stesso orario in cui si terrà il raduno di auto d’epoca dell’associazione “Val Vezzeno old motocycles and cars”. Il pomeriggio sarà dedicato ai giochi gonfiabili per i più piccoli e al torneo di Beach volley organizzato nella vicina piscina di Gropparello (che quest’anno celebra i quarant’anni di attività).

Dalle 18.15 il calcio torna protagonista con le partite tra le ragazze della Besurica Women, dei ragazzi del Piacenza Calcio e del Vigor Carpaneto Chero, degli amici del Chicco ad anticipare la finalissima del Memorial. Ospite d’onore sarà ancora una volta l’ex bomber biancorosso Dario Hubner. Dopo la consegna dei prima sarà lo spettacolo dei Cani della Biscia a concludere la serata. Prima della loro esibizione però, gli organizzatori consegneranno un maxi assegno a Franco Pugliese, presidente della Lilt Piacenza, associazione attiva nella ricerca contro i tumori alla quale andranno i proventi delle iscrizioni delle squadre e il ricavato delle magliette autografate da Hubner e messe all’asta. Il sipario sulla festa dell’Allegria calerà lunedì sera con la commedia dialettale “Basta e Avanza” portata sul palco dagli attori della Filodrammatica Val Vezzeno. “Siamo riusciti a rendere il nostro campo sportivo un luogo ideale per celebrare la bellezza della musica e del teatro, il desiderio di comunità e la voglia di stare insieme” le parole di Donatella Poggi, presidente della Polisportiva. Saranno quindi tre giorni di festa nel segno di Chicco: “Lui è qua con noi, ne siamo certi”.