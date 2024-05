“Per Chicco”: domenica inizia il Torneo dei Comuni a sostegno di Lilt Piacenza

Calcio e solidarietà di nuovo a braccetto, felicemente, nella seconda edizione del “Memorial Chicco Maggi” che da domenica prossima, 26 maggio terrà banco per tre settimane al campo comunale Ettore Rosso di Gropparello. Nel ricordo ed in omaggio ad una bella persona, benvoluta e particolarmente attiva nell’ambito del volontariato locale quale è stato Federico Maggi, la Promis Gruparel in tandem con la Polisportiva gialloverde hanno moltiplicato l’impegno allestendo una manifestazione tanto più partecipata e di sicuro richiamo.

Sedici le squadre in lizza (quattro in più rispetto alla prima edizione) in rappresentanza di dodici comuni del territorio, per ben dodici serate di gara allietate da stand gastronomici e spettacoli musicali. Tra i sicuri ospiti d’onore, se non in sede di inaugurazione nel corso dello svolgimento del torneo tornerà ad impreziosire l’evento l’ex grande bomber del Piace, Dario Hubner, la cui maglia autografata e diverse altre di giocatori del suo stampo saranno messe all’asta per un più che lodevole scopo benefico.

Il ricavato di iscrizioni e dell’asta delle maglietta alla Lilt Piacenza

L’intero ricavato, quote d’iscrizione al torneo comprese, sarà infatti nuovamente devoluto alla Lilt Piacenza a sostegno della ricerca contro il cancro. A contendere il titolo ai campioni uscenti del Cadeo, due squadre di Carpaneto, Fiorenzuola, Piacenza e Gropparello e poi le rappresentanti dei comuni di Rottofreno, Castell’Arquato, San Giorgio, Lugagnano, Vigolzone, Pontenure e Pontedell’Olio. Ai quarti di finale si qualificheranno le prime due dei quattro gironi eliminatori all’italiana.

Tutte le date del Memorial, tra calcio, musica e buon cibo

Il fitto programma di gare nelle date del 26,27, 29 e 31 maggio, poi il 3, 5, 7, 8, 10, 12 ed infine 16 giugno, quando in avanspettacolo alla finalissima ci sarà spazio per la partita tra i più grandi amici del “Chicco” e per una esibizione delle promesse in erba della Polisportiva Gropparello. Nello stesso giorno anche un torneo di beach volley nella confinante struttura, con piscina, La Castellana. Oltre al torneo principale di calcio a sette il secondo “Memorial Chicco Maggi” ha ampliato la scena ad un quadrangolare per Over 35 e ad un triangolare di calcio femminile. Di tutto e di più, insomma, come sarebbe piaciuto tanto al compianto, ma sempre presente nel cuore di chi gli ha voluto bene, Federico.