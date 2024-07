Gropparello, via al Torneo dei Rioni: due settimane di sport, buon cibo e divertimento

Continua la grande estate all’insegna dello sport e del divertimento nel comune di Gropparello. Martedì 16 luglio si alza il sipario sulla 18esima edizione del Torneo dei Rioni: evento che mette in competizione le formazioni calcistiche rappresentative di frazioni e località dell’intera Val Vezzeno.

La montagna gropparellese, Rione Marano (detentrice del titolo), Gelati (assoluta favorita di questa edizione), Circonvallazione, Valle, Sariano, la Giasera e come “ospite” fuori comune la formazione composta da ragazzi di Godi e Viustino. Otto squadre che, spinte dal tifo delle grandi occasioni, proveranno ad alzare il trofeo in palio nella finalissima prevista per venerdì 26 luglio. L’intero evento si svolgerà al campo sportivo Ettore Rosso di Gropparello.

Calcio e serate a tema

Calcio, ma non solo. Ogni serata sarà condita dal profumo proveniente dagli stand gastronomici e da iniziative particolari come la “festa in spiaggia” dove sono previsti premi per l’outfit più originale da mare e la “festa in maschera” per la quale verrà premiato il vestito più bello. A organizzare l’evento che durerà le ultime due settimane di luglio i volontari dell’associazione Promis Gruparel.

Un’estate di eventi per Gropparello

“Un’estate ricca di impegni, ma anche di grandi soddisfazioni – commenta il presidente Marco Maggi -. Abbiamo iniziato con la Giornata dell’Ambiente e poi, per tutto giugno, abbiamo promosso al campo sportivo eventi preziosi come il Memorial Chicco Maggi e il torneo notturno. Adesso ci aspettano alle serate da vivere in compagnia della nostra comunità e di giovani e famiglie che vengono a trovarci da tutta la provincia. Siamo sicuri sarà ancora una volta bellissimo”.

Bruschette, bortelline e anche anolini

Nel menù proposto durante le sette serate di torneo anche novità da leccarsi i baffi come la bortellina, le bruschette, il salame cotto e gli anolini. “Al campo di Gropparello c’è sempre una bella aria fresca quindi abbiamo pensato che un po’ di anolini in brodo non fanno di certo male” spiega Maggi. Nelle ultime due serate di evento previste anche partite di calcio femminile, giovanile e il match tra le vecchie glorie di un torneo che quest’anno diventa maggiorenne.

Sticky, Gem Boy e Tricarico alla Festa dei Cuion

Concluso il torneo dei Rioni, tutto pronto per la Festa dei Cuion che quest’anno aggiunge una serata e si amplia coinvolgendo oltre al piazzale di via IV novembre anche piazza Roma. Tre sere di feste contraddistinte da musica dal vivo per tutti i gusti, buon cibo, giostre per i più piccoli, bancarelle e grande divertimento.

Venerdì 2 agosto si parte col rock degli Sticky Fingers e la musica anni ’80 e ’90 di dj Bread. Sabato 3 agosto grande attesa per l’esibizione dei Gem boy che dopo il concerto lasceranno il palco a Dj Cave. Il grande finale è previsto domenica con il cantautore Francesco Tricarico e a seguire l’atipico Dj Mauri.