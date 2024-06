Trionfa il Gropparello al Memorial Chicco Maggi, 1.500 euro a Lilt Piacenza

Dopo tre settimane di sport e divertimento è finita tra applausi e sincera emozione la seconda edizione del Memorial Chicco Maggi. A trionfare la squadra di casa che trascinata dai gol e dalle giocate di Alessandro Maggi, figlio di Chicco, ha vinto 3-2 la finalissima contro Piacenza centro spinta dal tifo di centinaia di persone accorse al campo sportivo Ettore Rosso.

Vince la solidarietà: 1.500 euro per Lilt Piacenza

Come nelle favole più belle hanno alzato il trofeo più importante Alessandro, il fratello Nicholas e gli amici che sono cresciuti sotto l’ala di Federico Maggi, volontariato amato da tutta la comunità gropparellese. La vittoria più bella è stata però quella della solidarietà. Le associazioni organizzatrici dell’evento, Promis Gruparel e Polisportiva, sono infatti riuscite a raccogliere 1.500 euro per la Lilt Piacenza e la ricerca contro il cancro. La cifra è stata raggiunta grazie alle iscrizioni delle 16 squadre partecipanti al memorial e alle donazioni raccolte attraverso l’asta delle magliette messe a disposizione da Piacenza Calcio e Gropparello. La maglietta più apprezzata è stata la numero dieci di Giovanni Stroppa, donata da Sergio Scrivani, e conquistata da Gabriele Marchioni e Mattia Vettorato con la cifra di 300 euro.

“Estrema gratitudine verso questi giovani organizzatori che hanno saputo creare un clima di festa per bambini, famiglie, ragazzi e adulti nel ricordo di Chicco Maggi – le parole di Stella Piazza, presente all’atto conclusivo del Memorial in rappresentanza della sezione locale della Lega italiana per la lotta contro i tumori -. Non conoscevo Chicco, ma grazie all’emozione e all’entusiasmo che abbiamo assaporato durante tutto l’evento, il suo ricordo è entrato nel mio cuore. Questa importante donazione ci aiuterà a sostenere le nostre attività di promozione della salute e di ricerca contro il cancro”.

Al termine della finalissima finita ai tempi supplementari con il risultato di 3-2 per il Gropparello sono stati consegnati anche i premi individuali: il miglior giocatore a Tommaso Boselli, punta del Piacenza Centro, il miglior portiere a Paolo Paraboschi e il titolo di capocannoniere ad Alessandro Maggi (compagni di squadra nel Gropparello). “Sono state tre settimane fantastiche – il commento di Marco Maggi, presidente di Promis Gruparel -. Abbiamo ricordato Chicco con il sorriso trasformando il nostro campo sportivo in un luogo di festa e di incontro tra differenti generazioni. Ringrazio le decine di volontari che hanno reso possibile questa bella avventura con l’obiettivo di valorizzare il nostro territorio”.

Un’estate di eventi tra calcio, buon cibo e musica dal vivo

Il Memorial Chicco Maggi è stato il contenitore di tante iniziative: il torneo di Over 35, il torneo dei Comuni, l’Open day della Polisportiva Gropparello, calcio giovanile e femminile e l’apprezzato torneo di beach volley. L’estate di eventi targati Promis è però solo all’inizio: sabato 29 giugno infatti si alza il sipario sulla quarta edizione del torneo di calcio a cinque notturno che porterà in Val Vezzeno 21 squadre da tutta la provincia che si contenderanno il titolo fino alla mattina di domenica. “Amiamo organizzare eventi e iniziative per il nostro territorio – conclude Marco Maggi -. Dopo il 12 ore, avremo il torneo dei Rioni e poi, il primo fine settimana di agosto, la Festa dei Cuion dove si esibiranno artisti di calibro nazionale come i Gem Boy e Francesco Tricarico“.