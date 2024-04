Auto d’epoca e solidarietà: domenica 14 aprile “Trofeo del Grande Fiume”

Lancette dei cronometri pronte a scattare domenica 14 aprile con la quindicesima edizione del Trofeo del Grande Fiume, primo appuntamento del Challenge Cpae 2024 dedicato a regolarità e prove di abilità con uno sguardo sempre ben puntato alla beneficienza.

LA GARA

I partecipanti prenderanno il via domenica mattina a partire dalle 9.30 dal Pubblico Passeggio di Piacenza (con la possibilità di effettuare le iscrizioni anche sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 presso la Rocca di Caorso). I partecipanti si dirigeranno verso Caorso, quindi San Nazzaro, Isola Serafini, Soarza dove alla Cascina Pisaroni sarà offerto un rinfresco prima del ritorno a Cremona dove, presso la sede del Club Amatori veicoli d’Epoca Cremonese (C.A.V.E.C.), verrà offerto l’aperitivo. Rientro in terra piacentina con un altro passaggio all’Isola Serafini e San Nazzaro per le prove di abilità e quindi l’arrivo a Caorso verso le 13:30 con il pranzo servito al celebre ristorante “Osteria del Morino”. Nel pomeriggio spazio alla sfida ad eliminazione diretta sul percorso ricavato davanti alla Rocca di Caorso.

Quaranta le prove di abilità previste, suddivise in tre aree: le prime si svolgeranno presso il parcheggio dell’Ente Fiera con il “Trofeo Piacenza Expo” mentre le successive a San Nazzaro nell’area della Associazione Motonautica con una spettacolare vista sul Po e l’Isola Serafini.

Un occhio di riguardo anche a chi si presenterà al via con una dotazione basilare e con poca esperienza nella gare di regolarità: l’organizzazione del CPAE ha infatti previsto ancora una volta la categoria “Turisti”, dedicata a chi desidera trascorrere una giornata in relax ed in compagnia di altri appassionati di motorismo d’epoca.

Andrea Burgazzi, consigliere del Cpae e deus ex machina della manifestazione ha dichiarato: “Come tradizione della manifestazione questo appuntamento “agonistico” a cui parteciperanno una cinquantina di equipaggi avrà come obbiettivo la raccolta fondi da destinare ai ragazzi paraplegici che praticano sport agonistico con la società Bulla Sport”.

IL PROGRAMMA

SABATO 13 APRILE 14:30-16:30 Iscrizioni a Caorso presso la Rocca

DOMENICA 14 APRILE 08:00-09:00 Piacenza, Viale Pubblico Passeggio iscrizioni dei partecipanti

09:30 Partenza dei partecipanti e disputa del “Trofeo Piacenza Expo” presso i piazzali della Fiera di Piacenza a seguire percorso Caorso-Cremona-Caorso

11:10 Sosta a Soarza presso la Cascina Pizzavacca

11:45 Cremona, aperitivo presso la sede del Cavec in via del Macello 8E

13:15 Arrivo prima vettura a Caorso

13:30 Caorso: pranzo presso Osteria del Morino

16:00 Caorso: prove a eliminazione

17:00 Premiazioni presso Cine Fox