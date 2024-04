Trofeo Grande Fiume di auto d’epoca, in sessantotto al via tra cronometri e beneficenza

Partenza nella mattinata di domenica 14 aprile dal Pubblico Passeggio di Piacenza per la 15esima edizione del trofeo Grande Fiume di auto d’epoca: i partecipanti hanno preso la direzione dell’Ente Fiera per la prima sezione di prove di abilità “Trofeo Piacenza Expo” prima di proseguire verso Soarza puntando sugli spettacolari scenari di Isola Serafini e dell’Argine di Po. Grande l’ospitalità della Pro Loco di San Pietro in Cerro con le auto a solcare un lungo viale alberato prima di riprendere l’asfalto.

Il percorso è poi proseguito con altre prove a tempo prima dell’arrivo a Cremona: qui le auto hanno fatto sosta alla sede del C.A.V.E.C. (Club Amatori Veicoli d’Epoca Cremona) con il presidente Claudio Pugnoli e diversi mezzi d’epoca a fare gli onori di casa: ultima tappa della mattinata un nuovo passaggio sull’Argine prima del pranzo a Caorso.

Nel pomeriggio spazio al match race: piuttosto serrata la lotta per il posto più alto del podio con una sfida tra una Fiat Barchetta (Malucelli-Bernuzzi, scuderia Bordino) e la Lancia Fulvia Coupè Montecarlo (Bono-Celadin, CPAE) che l’ha spuntata per un gioco di pochi centesimi. Emblematico della qualità degli equipaggi il fatto che nella prima prova, poi ripetuta, il tempo era stato il medesimo.

Podio tutto FIAT nella classifica generale: vittoria per l’equipaggio Malucelli-Bernuzzi (Fiat Barchetta, scuderia Bordino) che ha superato un’altra Barchetta condotta da Salviato-Moglia. Il terzo gradino del podio è andato alla Fiat 124 Spider guidata da Buttafava-Parenti (scuderia Castellotti).

Per la classifica CPAE a prevalere la Fulvia Montecarlo di Malucelli-Bernuzzi, seconda piazza per Forelli-Cleonici su Autobianchi A112 Junior e terza piazza a Malvicini-Coppolino a bordo di MG TA Sport.