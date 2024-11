Curve mozzafiato e fascino d’epoca al Circuito delle valli piacentine

Sabato 23 e domenica 24 novembre si è svolta la ventunesima edizione del Circuito Valli Piacentine, atto decisivo del Campionato Italiano Regolarità Auto Storiche e Moderne. Quest’anno sono ben ottantasette gli equipaggi giunti da tutta Italia per fare correre le loro vetture d’epoca in un percorso che si è snodato tra Bobbio, la sua frazione di Santa Maria il Comune di Alta Val Tidone.

“Quest’anno è stato un vero successo – ha dichiarato Diego Garilli, presidente di Bobbio Autosport -; siamo gratificati da questo risultato, dovuto anche ad una solida collaborazione con le amministrazioni comunali coinvolte e con Automotive Club Piacenza, il cui supporto è una novità di quest’anno”.

Una sintonia, quella con ACI Piacenza, confermata anche dal suo presidente Michele Rosato: “C’è la possibilità che questo evento riscuota ancora più successo nelle prossime edizioni – precisa -; anche il pubblico presente ha dimostrato che si tratta di uno degli eventi più importanti nel suo genere a Piacenza e provincia.

Nel pomeriggio di domenica, piazza San Francesco a Bobbio si è popolata di vetture d’altri tempi anche in modelli rari, che hanno richiamato un folto pubblico di appassionati e non. A conquistare la vittoria assoluta di questa edizione della competizione sono stati Andrea e Roberto Vesco a bordo della loro Fiat 508 S, mentre il “Trofeo Automobile Club Piacenza” è andato a Roberto Paradisi e Silvia Maria Zunino, che hanno corso con la loro Autobianchi Y10 GT per la scuderia lodigiana APS Castellotti.