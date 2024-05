I motori tra presente e futuro: nel fine settimana torna “Cultura e Motori”

Prosegue la collaborazione tra il Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca e il Politecnico: venerdì 9 e sabato 10 maggio la sede di Piacenza dell’Ateneo ospiterà la ventunesima edizione di “Cultura e Motori”, appuntamento che si propone di raccontare i “grandi anniversari” correlati al mondo dei motori, spaziando dagli albori del motore a scoppio fino ad arrivare al futuro.

il primo appuntamento di venerdÌ

Si partirà da un doveroso ma triste ricordo: trenta anni fa, proprio all’inizio di maggio del 1994, Ayrton Senna, uno dei piloti più celebri e amati della F1, perdeva la vita in un incidente sulla pista di Imola. Una tragedia che ci riporta all’importanza della sicurezza stradale, dalla pista alle strade che percorriamo ogni giorno.

Oltre al ricordo del campione brasiliano sono moltissime le ricorrenze, a partire dal primo brevetto internazionale del motore a scoppio (a cura di Eugenio Barsanti e Felice Matteucci, nel 1854), ai 110 anni della Maserati ed ai 100 della Bugatti 35. Dai 70 anni dell’Alfa Romeo Giulietta Sprint ai 60 anni della Porsche 911 ed ai 50 della Volkswagen Golf e della Alfetta GTV.

LE CONFERENZE DEGLI ESPERTI

Questi anniversari saranno lo spunto per dare uno sguardo al presente ed al futuro dei motori a scoppio. L’intero parco circolante, ed i veicoli d’epoca, potranno prendere parte alla transizione verso una mobilità sostenibile? Proprio da questo grande interrogativo prenderanno via i lavori e le conferenze degli esperti nel pomeriggio di venerdì tra l’evoluzione dei motori termici, la riduzione delle emissioni climalteranti con l’uso di combustibili alternativi fino alle potenzialità dell’idrogeno.

gli appuntamenti di sabato

Da sempre l’evoluzione dei motori a combustione interna si interseca con quella degli aerei, ben rappresentata da alcuni propulsori aeronautici (resi disponibili dalla base di S. Damiano dell’Aeronautica Militare) che saranno esposti all’interno della sede del Politecnico. Sabato mattina si svolgerà inoltre la presentazione di un interessante progetto che si propone di trasformare l’aeroporto di San Damiano in un “Flying Museum” aperto ai cittadini, anche con la possibilità di esperienze di volo.

Nella stessa mattinata imperdibile tavola rotonda con i protagonisti di un’altra grande innovazione italiana: il diesel “Common Rail” che 30 anni fa ha rivoluzionato il mondo dei motori, fino a rendere il diesel il motore più efficiente, affidabile e performante oggi disponibile.

Come di consueto saranno ospiti alcuni splendidi veicoli, in esposizione sul prato e sotto i portici della sede del Politecnico.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra l’Ateneo ed il Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca – con il patrocinio del Comune e della Provincia di Piacenza ed il sostegno della commissione Asi-Green – e prende spunto dalla passione per tutto ciò che gira attorno al mondo dei motori e alla storia della tecnica.

IL PROGRAMMA COMPLETO DI CULTURA E MOTORI