Meno asfalto e cemento in montagna: a Nel Mirino il progetto del Politecnico

“Nel mirino” segue il Politecnico di Milano, sede di Piacenza, nei suoi viaggi nelle valli piacentine. Questa sera, venerdì 18 ottobre alle 21.00, la trasmissione di approfondimento di Telelibertà condotta dai giornalisti Nicoletta Bracchi e Thomas Trenchi parlerà del progetto “Gray to Green”, sviluppato dal laboratorio di urbanistica del Polimi e teso a valorizzare i territori montani riducendo cemento e asfalto a favore di verde e biodiversità.

Nell’anno accademico 2023/2024, gli studenti hanno studiato il borgo di Ottone, situato in Alta Valtrebbia, con circa 30 frazioni, molte delle quali poco abitate.

Al tavolo dello Spazio Rotative saranno presenti il docente di urbanistica del Politecnico, Marco Mareggi, che è anche coordinatore del laboratorio di urbanistica, e il ricercatore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, Giovanni Lanza, accompagnati dagli studenti Rocco Rovito e Anna Maria Zhegar.

Durante “Nel mirino” saranno anche mostrati i cinque progetti presentati nella mostra tenutasi a Ottone nel giugno di quest’anno, che ha messo in luce i risultati di “Gray to Green”.

Ma la puntata sarà anche l’occasione per affrontare due temi molto sentiti nei territori del nostro appennino. Vi sarà infatti un focus sulle strade e uno sullo spopolamento della montagna. Quali sono le principali cause di quest’ultimo? Quali investimenti servono per migliorare i servizi e le infrastrutture? Anche a queste domande di cercherà di dare una risposta. Come sempre, le puntate di “Nel mirino” si possono vedere anche on demand sul portale www.teleliberta.tv.