Torna il rombo dei motori con la rievocazione del rally della valli piacentine

Le valli piacentine tornano per un giorno ad essere anfiteatro del rombo dei motori, con la rievocazione storica del Rally che negli anni ‘70 ha infiammato migliaia di appassionati.

le auto

Cpae e Piacenza Corse Autostoriche hanno organizzato, sabato 12 ottobre, la 10 ore delle valli piacentine che in chiave turistica e di regolarità ha portato tra val Trebbia e val Nure decine di vetture storiche “classiche” e, in una categoria a parte, le protagoniste dei rally: Lancia Delta Integrale e Fulvia Hf, Fiat 124 e 131 Abarth, Alpine Renault, ma anche A112 Abart, Opel Kadett e Alfetta Gtv.

IL PROGRAMMA

Il programma di massima prevede, verifiche e partenza dal Tecnopolo, transito in val Trebbia per poi scollinare verso la val Nure per Ponte dell’Olio, Biana, salire a Massara, Prato Barbieri, Passo di Santa Franca, Groppallo e giù a Farini, quindi Bettola, Passo del Cerro, discesa in Val Trebbia per Perino, Travo, e passerella finale a Piacenza in Piazza Cavalli.