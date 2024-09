Automotoveicoli d’epoca, domenica via alla 77esima Castell’Arquato-Vernasca

Domenica 15 settembre via alla quarantasettesima edizione della Castell’Arquato-Vernasca, seconda prova del Challenge Cpae.

La volontà di rievocare la celebre corsa in salita (organizzata da AciPiacenza dal 1953 fino al 1972) pervenne ai soci del Club già dai primi anni Ottanta e per alcuni anni diverse sono state le tipologie di questa classica: dal raduno goliardico delle primissime edizioni, alla gara di regolarità che impegnava i partecipanti per due giorni consecutivi. Da una ventina di anni la formula prevede un percorso impegnativo, con un buon numero di prove di abilità, da svolgersi nell’arco di una intensa giornata.

Il tracciato della Castell’Arquato-Vernasca

Il tracciato della manifestazione si snoderà ad anello sulle strade collinari delle valli Arda, Chiavenna e Stirone. Dopo la partenza da Lugagnano prevista a partire dalle 9:30 il percorso prevederà passaggi nei borghi di Vigolo Marchese, Castell’Arquato, Cortina, Bacedasco Alto, e quindi Vernasca. Si salirà poi fino agli ottocento metri del bivio Vezzolacca-Castelletto per poi discendere sulla strada della diga. Un secondo giro con ancora passaggi a Chiavenna, Vigolo e Castell’Arquato. Dopo un breve intervallo presso il Centro Visite della Torricella (Chiavenna di Lugagnano) per un rinfresco, la ripartenza e gli ultimi chilometri per rientrare a Lugagnano e a Chiavenna presso il ristorante “La Torretta” dove si svolgerà il pranzo finale e le premiazioni.

Come già sperimentato nel Trofeo del Grande Fiume dello scorso aprile anche alla Castell’Arquato-Vernasca sarà prevista una categoria ed una classifica dedicata a “principianti e turisti” ossia ai partecipanti non avvezzi al “centesimo di secondo” e ai sofisticati strumenti di misurazione del tempo ma desiderosi di trascorrere una giornata in compagnia e ai quali è sufficiente il cronometro da polso per effettuare le prove di abilità.

La manifestazione vedrà la partecipazione di equipaggi provenienti anche dalle provincie limitrofe di Cremona, Pavia e Milano. Un premio speciale sarà messo in palio per la migliore performance sul tratto “Classico” Castell’Arquato-Lugagnano-Vernasca.

Punti strategici dove poter vedere sfilare le circa quaranta vetture partecipanti restano i tornanti che portano a Vernasca o piazza Castellana nel cuore di Lugagnano al momento della partenza.