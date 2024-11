Anche le scope sanno suonare grazie ad Angelo Bertoncini: “Tutto serve, nulla si butta”

Nel 1931 Adolf Rickenbacker realizzò il primo modello di chitarra elettrica: da allora in molti si sono cimentati nell’impresa di trasformare le vibrazioni sonore delle corde in piccoli segnali elettrici. Anche a Vernasca, dove Angelo Bertoncini, classe 1947 e una carriera da elettricista alle spalle, è l’ ideatore di chitarre più uniche che rare: ricavate dalle scope in saggina, realizzate solo con materiali riciclati e frutto di una vita.

Cresciuto in campagna, dove “tutto serve e niente si butta”, appassionato di musica grazie al nonno, all’epoca campanaro del paese, ha sempre studiato i meccanismi degli oggetti. Ha dedicato tempo e studi alla fisica, curiosità accesa nel 1970, di fronte ai lavori di avvio per la costruzione della centrale di Caorso.

La matematica è oggi ricorrente in tutti i giochi in legno che realizza, mentre l’estro rock colpisce soprattutto i musicisti, che alle fiere vogliono provare e capire come funziona questa chitarra elettrica ben poco vista. Il segreto? Le componenti di lavatrici e di computer anni ’80: altro che discarica.

