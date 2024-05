Auto e moto d’epoca sfilano a Castell’Arquato alla scoperta di paesaggi mozzafiato

Domenica 28 aprile, a Castell’Arquato, trenta auto e moto d’epoca, hanno sfilato dal basso paese sino in cima alla collina del borgo in cui si trova la società agricola, azienda vitivinicola “La Buca”. Le auto e le moto vintage, hanno raggiunto il borgo medievale da Quinzano d’Oglio in provincia di Brescia. Dopo aver parcheggiato le auto in uno spazio appositamente individuato per loro dall’agriturismo, gli automobilisti del Club bresciano, hanno visitato il borgo guidati dallo Iat di Castell’Arquato.

Al termine del giro turistico nel borgo medievale, gli automobilisti hanno raggiunto con le loro auto l’agriturismo, dove hanno pranzato.

L’articolo di Vanessa Benedetti su Libertà