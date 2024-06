“Aspettando il Tour”: storia e curiosità sulla Grande Boucle da stasera su Telelibertà

Manca meno di un mese alla tappa piacentina del Tour de France in programma il primo luglio, un’intera città è in fermento per l’evento sportivo più seguito al mondo dopo le Olimpiadi e i Mondiali di calcio.

Telelibertà accompagnerà gli appassionati di ciclismo verso il gran giorno con un format creato per l’occasione. Si intitola “Aspettando il Tour”: quattro puntate serali condotte da Nicoletta Marenghi insieme al giornalista sportivo Claudio Barbieri, consulente di Editoriale Libertà che, nella cornice dello Spazio Rotative, ci aiuteranno ad entrare nell’atmosfera della Grande Boucle in compagnia di ospiti illustri.

Si parte questa sera, martedì 4 giugno alle 20.05, con Dario Ceccarelli che ha seguito personalmente 11 giri d’Italia, 5 Tour e decine di classiche e mondiali di ciclismo: giornalista per numerose testate e docente di giornalismo, racconterà aneddoti e curiosità.

Le prossime puntate andranno in onda martedì 11, 18 e 25 giugno. Il primo luglio in occasione della tappa Piacenza-Torino è prevista una diretta durante la mattinata per raccontare l’atmosfera della città in festa per il grande evento.