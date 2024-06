Niente medaglia europea per Andrea Dallavalle, ottavo nel salto triplo

Il piacentino Andrea Dallavalle ha chiuso all’ottavo posto gli Europei di salto triplo in corso di svolgimento a Roma, facendo segnare la misura di 16.90 nella finalissima di ieri sera, martedì 11 maggio, in due dei sei salti a disposizione. Una prestazione tutto sommato buona se si considera la stagione sfortunata e contraddistinta da un infortunio, ma che non gli consente – oltre di salire sul podio – di staccare la tanto sognata qualificazione alle prossime Olimpiadi di Parigi. La misura di 17.22, il minimo richiesto per poter partecipare ai Giochi, è infatti ancora lontano.

Per quanto riguarda invece gli altri azzurri impegnati ieri sera, Nadia Battocletti ha stupito tutti nei 10mila metri, conquistando uno splendido oro. Argento e record italiano, invece, per Alessandro Sibilio nei 400 metri ostacoli, con la ciliegina sulla torta rappresentata dall’oro di soprattutto la vittoria di Gianmarco Tamberi nel salto in alto.