Su Telelibertà “Il fitness che… Piace”: in primo piano la tonificazione femminile

La tonificazione di tutto il corpo, pensato in particolare per le donne, sarà l’argomento principale della puntata di questa sera di “Il fitness che…Piace”. Alle ore 20.05 tornerà l’appuntamento con il benessere nel nuovo format realizzato con la collaborazione dell’Acrobatic Fitness di Piacenza e del Poliambulatorio Clinica Mobile.

i contenuti della terza puntata

Come ormai da routine, anche in questa terza puntata il conduttore Marcello Tassi e un personal trainer dell’Acrobatic eseguiranno nella palestra piacentina una serie di esercizi facili e adatti a tutti, anche possibili da replicare a casa. Questa volta avremo un’insegnate d’eccezione come Alessandra Carlà, ex miss Piacenza e prima tra le partecipanti piacentine all’ultima edizione della Placentia Half Marathon. Alessandra e Marcello ci mostreranno un allenamento di tonificazione strutturato principalmente per le donne, suddiviso in parte bassa con focus su femorale e gluteo utilizzando le fasce elastiche, addominali e un circuito per la parte alta. Al termine della sessione di esercizi ci sarà come sempre la “pillola” dedicata a nutrizione e fisioterapia a cura degli esperti del Poliambulatorio Clinica Mobile: stasera si parlerà di alimentazione con il nutrizionista Danilo Cariolo che affronterà il tema dei carboidrati. “Il fitness che…Piace” tornerà la prossima settimana, dieci puntate in tutto in onda ogni mercoledì dalle ore 20.05 e fino al 31 luglio sul canale 5076 (le puntate sono disponibili anche in streaming e on demand sul sito www.liberta.it).