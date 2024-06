“Il fitness che…Piace”: allenamento di gambe, glutei, addome stasera su Telelibertà

Un pensiero comune nel mondo del fitness associa gli allenamenti per i glutei alla sfera femminile. Niente di più errato, sono esercizi che fanno bene a tutti e non solo alle donne e lo potremo scoprire meglio stasera su Telelibertà: alle 20.05 tornerà infatti puntuale come un orologio svizzero l’appuntamento con il benessere intitolato “Il fitness che…Piace”, il nuovo format realizzato con la collaborazione dell’Acrobatic Fitness di Piacenza.

la seconda puntata

Anche in questa seconda puntata il conduttore Marcello Tassi e un personal trainer dell’Acrobatic eseguiranno nella palestra piacentina una serie di esercizi facili e adatti a tutti, anche possibili da replicare a casa, per poter tonificare e rinforzare il proprio corpo. Stavolta sarà la personal trainer, curatrice dei corsi idrogym, total body e circuit training e responsabile del settore nuoto Isotta Gandi a mostrarci tutti i segreti del cosiddetto allenamento “gag”, acronimo che sta per gambe, addominali e glutei, adatto a chiunque voglia rinforzare e tonificare la parte bassa del proprio corpo. Al termine della sessione di esercizi ci sarà come sempre la “pillola” dedicata a nutrizione e fisioterapia a cura degli esperti del Poliambulatorio Clinica Mobile: stasera si parlerà di fisioterapia con il dottor Andrea Cervini che affronterà il tema della zona lombare del nostro corpo.

“Il fitness che…Piace” tornerà la prossima settimana, dieci puntate in tutto in onda ogni mercoledì dalle ore 20.05 e fino al 31 luglio sul canale 5076 (anche in streaming e on demand sul sito www.liberta.it).