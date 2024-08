Sollevamento pesi, il piacentino Federico Di Elena agli Europei in Turchia

Federico Di Elena, talentuoso atleta di Niviano, è stato selezionato dalla squadra nazionale di sollevamento pesi in powerlifting per partecipare ai campionati europei che si terranno a Istanbul a partire dal prossimo 5 agosto. “Sono molto contento per questa chiamata, la mia gara è in programma il prossimo 8 agosto” ha dichiarato comprensibilmente entusiasta Di Elena.

A 25 anni, Federico Di Elena vanta già una carriera sportiva di tutto rispetto.

Ha intrapreso il suo percorso nello sport praticando diverse discipline tra cui calcio, sci e ginnastica artistica, prima di approdare al sollevamento pesi in powerlifting. Attualmente lavora come personal trainer in una palestra di San Giorgio, dove continua a coltivare la sua passione per il fitness.

Il 25enne gareggia per la federazione italiana dal 2019, anno in cui ha iniziato a ottenere importanti riconoscimenti. In diverse competizioni, ha conquistato 15 podi, di cui 6 assoluti. Di particolare rilievo è la sua vittoria nel campionato nazionale del 2019, dove si è imposto nelle categorie di panca, squat e stacco.