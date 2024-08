Pattinaggio artistico a rotelle, brilla d’argento l’Europeo di Alessandro Bozzini

È un argento che vale quanto un oro quello conquistato ai recenti campionati europei di pattinaggio artistico a rotelle dal piacentino Alessandro Bozzini, che dopo anni di successi intascati in coppia con Alice Piazzi è riuscito a salire sul podio anche con la nuova partner Gloria Di Bella (Polisportiva Pontedera).

La coppia era alla sua prima gara internazionale e il commissario tecnico degli azzurri Holland, dopo il brillante terzo posto ai campionati italiani di inizio luglio, ha deciso di convocare Gloria e Alessandro per l’Europeo, che quest’anno si è svolto in Portogallo.

I due atleti, guidati sempre dai tecnici Annalisa Marelli (TM Academy) e Stella Giarola (Pattinaggio Artistico Piacenza), hanno lavorato intensamente nelle settimane precedenti la gara per migliorare le componenti tecniche e l’intesa fra loro: Bozzini e Di Bella, infatti, pattinano insieme soltanto da gennaio di quest’anno.

Gli avversari si presentavano molto competitivi: da una parte la coppia campione d’Italia Cortini-Mills e dall’altra il sorprendente duo composto da Tommasi e Mattioli, quarti classificati ai recenti campionati italiani.

La prima gara, il programma “short”, è stata ben eseguito dai Alessandro e Gloria che hanno mostrato progressi dall’ultima gara, posizionandosi (a causa dell’annullamento dell’ultima difficoltà) al terzo posto.

La gara del “free program” ha mostrato tutto il lavoro fatto da Gloria e Alessandro insieme al loro team composto da Stella Giarola, Annalisa Marelli, Rebecca Tarlazzi, Stefano Tarlazzi e Andrea Gandolfi. I ragazzi, scesi in pista per primi, non hanno tradito le aspettative sfoderando una prestazione maiuscola e realizzando 10 difficoltà su 11. Uno score che ha fruttato loro il secondo punteggio di giornata, utile a risalire il podio di un gradino conquistando così l’argento europeo.

Al termine della gara la soddisfazione era tanta: “Per noi – ha affermato Stella Giarola, tecnico del Pattinaggio Artistico Piacenza – era già un grande traguardo essere arrivati fin qui: ricordo che Gloria e Alessandro lavorano insieme da pochi mesi e quello che sono riusciti a realizzare è davvero molto importante. La medaglia d’argento va oltre ogni più rosea aspettativa, anche se vedendo questi ragazzi in allenamento tutti i giorni insieme ad Annalisa, Stefano e Rebecca, spesso ci sorprendiamo dei loro progressi, facendoci ben sperare per il futuro. A questo punto non ci resta che riposare qualche giorno per poi riprendere e programmare la prossima gara”.

Al settimo cielo anche lo stesso Bozzini, che nonostante la giovanissima età (ha infatti 21 anni) vanta già una bacheca da campione navigato, tra Mondiali ed Europei chiusi al primo posto. “Per noi atleti – ha spiegato il fuoriclasse dei pattini a rotelle – le competizioni internazionali sono sempre molto stimolanti. Il sogno è sempre quello: tornare a vincere il Mondiale anche con Gloria. Ci impegneremo per fare in modo di poterlo realizzare. Voglio davvero ringraziare la mia partner per questo risultato, ha confezionato davvero una prestazione maiuscola. Un grazie di cuore a tutto il nostro staff Stella, Annalisa, Rebecca, Stefano e Andrea e un grazie a Raul che ha scommesso su di noi quest’anno e che ha realizzato due programmi che ci sono piaciuti fin da subito”.