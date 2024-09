Simone Alberici confermato all’unanimità presidente della Figc regionale

“Forza Dilettanti! Forza Emilia Romagna!”. Con queste parole l’avvocato parmense Simone Alberici, 44 anni, ha festeggiato la sua conferma all’unanimità alla guida del comitato regionale della Figc.

L’assemblea delle società emiliano romagnole, celebrata a Bologna Fiere, oltre a rinnovare per i prossimi 4 anni la fiducia al numero uno del calcio dilettantistico regionale, al responsabile regionale per il calcio a cinque Alessandro d’Errico e al responsabile regionale per il calcio femminile Alberto Malaguti, ha anche eletto all’unanimità i nove nuovi consiglieri regionali: Biagio Dragone, Domenico Minguzzi, Franco Fancelli, Giacomo Fantazzini, Mauro Gianni, Giuliano Gandolfi, Lanfranco Mongardi, Sergio Franco e Vincenzo Credi.

Il presidente Alberici ha fissato alcuni degli obiettivi da raggiungere in questo quadriennio: il reperimento di maggiori risorse per le società, l’attenzione particolare al rapporto con i professionisti e la valorizzazione commerciale del brand riferito ai campionati dell’Emilia Romagna. “In tutte le loro relazioni – ha chiosato Alberici – i Dilettanti devono sempre porsi e testa alta”.