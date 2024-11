Dopo il doppio esonero, il Piace torna a vincere con le reti di Manicone e Silva

Dopo le 24 ore più “pazze” della storia recente del club, con cambio di direttore sportivo e addirittura due novità sul fronte dell’allenatore, per fortuna torna a parlare il campo in casa Piacenza. Nella prima gara dal ritorno in panchina di Rossini, i biancorossi battono per 2-1 il Villa Valle e volano agli ottavi di finale di Coppa Italia di Serie D. Per quanto la competizione sia ininfluente e la sfida poco indicativa, segnali comunque positivi da parte della squadra.

STADIO SENZA TIFOSI

Gruppo che non è stato seguito dalla Curva Nord, che non è entrata allo stadio per protestare per gli ultimi risultati deludenti e ha solamente lasciato uno striscione nel settore abituale: “Meritateci!”

Le parole dei tifosi prima del match di coppa Italia

Successo in Coppa costruito soprattutto sui calci piazzati del primo tempo: gol arrivati prima con Manicone sulla punizione di Doria e poi con capitan Silva con un bel tocco su calcio d’angolo.Per un Piacenza che è sembrato più sciolto nella manovra e che ha sempre provato a giocare sfruttando gli spazi concessi dagli ospiti. Alcune disattenzioni però restano, come lo scivolone di Napoletano che ha portato al tiro Beretta oppure il cambio di gioco rischioso di Andreoli che ha aperto la strada a Mecca. Su entrambi i tiri, parate decisive di Morosoli.

Niente da fare per il numero 12 svizzero invece alla mezz’ora della ripresa, quando l’ottimo spunto di Perrotti ha portato al doppio dribbling su Iob e al sinistro a giro per il 2-1. Nonostante questo, il Piacenza ha retto abbastanza bene nel finale, concedendo solo un paio di cross pericolosi.

Appena prima del recupero, tripla chance mancata per la terza rete: sia con il tiro deviato all’ultimo in angolo di Iocolano, sia con i tentativi di Doria, un pallonetto che è sbattuto sulla traversa e poi un destro a giro parato in corner.

Resta la vittoria nel nuovo esordio di Rossini, che domenica in campionato se la vedrà al Garilli contro l’Imolese.

Il tabellino di Piacenza-Villa Valle 2-1

PIACENZA (4-3-3): Morosoli; Napoletano, Silva (5’ s.t. Somma), Del Dotto, Ruiz (15’ s.t. Iob); Bachini (26’ s.t. Iocolano), Mantegazza (36’ s.t. Argint), Andreoli (15’ s.t. Santarpia); Russo, Manicone, Doria. All. Rossini. Panchina: Franzini, Grieco, Dalcerri, Montebelli.

VILLA VALLE (4-3-1-2): Passeri; Marocco, Ventura, Lancini, Bellandi; Brigidi (1′ s.t. Valenti), Forlani (41’ s.t. Mouisse), Mecca (1′ s.t. Zaccariello); Beretta (14’ s.t. Siani); Orlando (1′ s.t. Torri), Perrotti. All. Sgrò. Panchina: Offredi, Cortinovis, Martinelli, Beloli.

Arbitro: Ciaravolo di Torre del Greco.

Reti: 25’ p.t. Manicone (P), 32’ p.t. Silva (P); 30’ s.t. Perrotti (V).

Note: ammoniti Iocolano, Lancini, Mantegazza. Angoli 12-5. Recupero 0’-4’. Spettatori 200 circa, settore Distinti praticamente vuoto per la protesta della Curva Nord.

FOTO GALLERY DI CLAUDIO CAVALLI