Gas Sales, è l’ora della verità: con Verona per approdare in Final Four di Coppa Italia

L’attesa è finita: alle 18.30 di oggi, domenica 29 dicembre, la Gas Sales Bluenergy Piacenza giocherà la partita più importante di questa prima parte di stagione, i quarti di finale di Coppa Italia in casa di Verona. In palio c’è tanto, la possibilità di giocarsi un trofeo e un test probabilmente fondamentale per capire se la squadra di Andrea Anastasi ha le carte in regola per poter stare definitivamente tra le big.

Il campionato fin qui ha detto che i biancorossi ci possono stare eccome, forti del terzo posto in Regular Season, ma negli scontri diretti hanno ancora pagato qualcosa in termini di esperienza e risultati: la gara di Verona sarà dunque occasione per fare uno step in avanti. La Gas arriva bene a questo appuntamento, ma con un Maar che è uscito malconcio per un problema a un ginocchio dalla gara di giovedì scorso con Cisterna, ma che sarà a disposizione per la sfida di oggi.

Anastasi potrà dunque schierare una formazione di alto livello con Maar (in ballottaggio con Mandiraci, al rientro da un infortunio ma apparso in ottima forma con Cisterna) che farà coppia alla banda con Kovacevic. Per il resto sestetto tipo con Brizard in regia e Romanò opposto, i centrali saranno Galassi e Simon, il libero Scanferla.

Sarà quindi gara secca, la vincente approda alla Final Four in programma all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno il 25 e 26 gennaio dove troverà in Semifinale la vincente tra Perugia e Modena. Il programma dei quarti di finale si aprirà sempre oggi con Trento-Cisterna, per poi proseguire con Civitanova-Milano e Verona-Piacenza.

Chiuderà domani sera Perugia-Modena.