Novecento chilometri di passione: fino a Taranto per amore della Gas Sales

Ci sono viaggi che non nascono da una necessità, ma dalla pura passione.

E poi ci sono tifosi che, per seguire la squadra del cuore, non si lasciano fermare neppure da 900 chilometri di autostrada. È il caso di Alberto D’Antonio, Andrea Gazzola e Arturo Fontana, tre inguaribili Lupi Biancorossi (i tifosi più caldi della Gas Sales Bluenergy) che, in occasione del match tra Taranto e Piacenza, non ci hanno pensato due volte: si sono messi in macchina e hanno attraversato l’Italia per essere sugli spalti del PalaMazzola a sostenere i loro beniamini.

Nel calore del tifo pugliese, il piccolo ma rumoroso angolo biancorosso occupato dal trio piacentino non è certo passato inosservato. Nonostante la netta superiorità numerica dei supporters locali, i tre amici hanno fatto sentire la loro voce, accompagnando la squadra fino alla vittoria finale per 3-1.

Qui sono arrivate le emozioni più forti della giornata: “Prima del fischio d’inizio qualche tifoso avversario si è avvicinato per stringerci la mano, ma la cosa più bella è accaduta alla fine della partita: i giocatori della Gas Sales sono venuti al centro del campo per applaudirci. Non se lo aspettavano di trovarci lì, così lontano da casa. Erano sbalorditi e devo dire che anche noi ci siamo emozionati. Subito dopo ci siamo rimessi in viaggio e alle tre di notte eravamo di nuovo a Piacenza. Lunedì mattina, come se niente fosse, tutti al lavoro! Le trasferte sono così e non potremmo essere più felici”.

L’ARTICOLO DI MARCELLO TASSI SU LIBERTÀ