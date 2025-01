Riscatto obbligatorio: la Gas Sales riparte da Taranto senza Robertlandy Simon

La delusione brucia ancora sulle spalle della Gas Sales Bluenergy: una ferita aperta, quella dei quarti di Coppa Italia, dove l’amarissimo 3-2 maturato al cospetto di Verona ha spento i sogni di gloria e sbarrato per il secondo anno consecutivo la porta della Final Four ai biancorossi. Ora, come un guerriero ferito, Piacenza deve riprendere il proprio cammino in campionato, scrollandosi di dosso i rimpianti e guardando avanti, verso un’altra “battaglia”: oggi, domenica 5 gennaio, alle 15.30 a Taranto (quarta di ritorno), contro una Gioiella Prisma affamata di punti.

Per Andrea Anastasi e i suoi ragazzi la missione è chiara: rialzarsi.

Il campionato è la nuova (anzi l’unica) frontiera, con i playoff scudetto e la qualificazione alle coppe europee come obiettivi concreti. Tuttavia, per raggiungerli serviranno un cambio di marcia e soprattutto una rinnovata determinazione. Non basta il talento: serve fame, cuore e una mentalità da squadra che non si arrende.

BUONE E CATTIVE NOTIZIE

Dall’infermeria arrivano però cattive notizie, praticamente una costante nel recente periodo: Robertlandy Simon è infatti rimasto a Piacenza per un dolore alla schiena e oggi guarderà dalla tv i compagni in campo contro Taranto. Timidi segnali di ripresa, invece, sul fronte Efe Mandiraci: dopo giorni difficili, caratterizzati da un riacutizzarsi del solito infortunio, lo schiacciatore turco sembra essere tornato disponibile anche se difficilmente partirà titolare.

Il duello contro Taranto: più di una semplice partita

A rendere la sfida ancora più intrigante è l’avversario di turno: la Gioiella Prisma Taranto. La squadra guidata da Dante Boninfante – figura che, secondo i rumors, aleggia già come un possibile futuro allenatore di Piacenza per il prossimo anno – sta vivendo una stagione complessa, ma di certo non è disposta a fare da semplice comparsa. Con la salvezza come chimera, Taranto vuole trasformare ogni partita in una “finale”, specialmente tra le mura di casa. Tuttavia, la probabile assenza del bomber

Fabrizio Gironi (ex biancorosso e principale terminale offensivo dei pugliesi) potrebbe rappresentare un duro colpo per le ambizioni dei padroni di casa. Eppure, non bisogna farsi ingannare: Taranto è squadra coriacea, capace di sfruttare ogni minima esitazione degli avversari. Il calore del pubblico pugliese sarà un’arma in più e Piacenza dovrà entrare in campo con la consapevolezza che Natale è già trascorso e che non ci saranno regali. L’avvio sarà fondamentale: imporre il ritmo e spezzare sul nascere ogni velleità tarantina sarà il primo passo verso un successo che, in casa biancorossa, serve come il pane.

Mentalità, cuore e riscatto

Insomma, per Piacenza la sfida di oggi è più di una semplice partita: è un banco di prova per dimostrare a sé stessa di avere ancora il carattere per essere protagonista. Serve una crescita mentale, quella in grado di trasformare una buona squadra in una grande squadra. Gli alti e bassi della stagione (a dispetto del momentaneo terzo posto in classifica) devono lasciare spazio a una continuità che non si misura solo nei risultati, ma anche nella convinzione di poter affrontare e superare qualsiasi ostacolo, come l’esclusione dalla Final Four. Taranto sarà il primo passo di un percorso che si preannuncia lungo e impegnativo, ma anche ricco di opportunità.