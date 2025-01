Placentia half marathon, a maggio la 28esima edizione: “Via al piano di allenamento”

“Quasi trent’anni di storia ed ancora tanta voglia di fare”. Finita un’edizione parte subito il conto alla rovescia per quella dopo e nonostante manchino cinque mesi a quella che sarà la 28esima Placentia half marathon si percepisce già grande interesse attorno a una manifestazione amata per la sua capacità di coinvolgere l’intero territorio e non solo gli appassionati di corsa e di sport.

L’edizione 2025 prenderà vita il primo fine settimana di maggio e promette di stupire ed emozionare come ogni anno. Divertimento, partecipazione e grande solidarietà: i capisaldi che sorreggono da sempre l’iniziativa organizzata da Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti. L’anno scorso grazie agli eventi collaterali alla mezza maratona furono raccolti oltre 28mila euro di donazioni per associazioni ed enti del territorio Piacentino, e non solo.

La Placentia half marathon è infatti molto di più di una semplice mezza maratona e va ben oltre alla prova competitiva grazie all’organizzazione di camminate, staffette, iniziative per bambini e famiglie. Le iscrizioni alla 28esima edizioni sono già aperte e per tutte le informazioni su tesseramento e iscrizione, basta accedere al sito dell’organizzazione Asd Placentia.

Come preparare la Placentia Half Marathon

“Che tu sia un runner esperto o un podista alle prime armi, Placentia Half Marathon quest’anno ha pensato a uno strumento in più per arrivare preparato al meglio all’appuntamento di inizio maggio” affermano i promotori della mezza maratona. Rivolgendosi al chatbot 28^ PHM Assistant è possibile infatti richiedere un piano di allenamento personalizzato che tenga conto del proprio livello e del tempo a disposizione per allenarsi permettendo in questo modo a tutti di approcciare l’evento con la giusta condizione.