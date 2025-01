Cerci, Cacia e la Kings league a Quarto: pari in amichevole tra Boomers e Underdogs

Pareggio 5-5 e tutti contenti, pubblico compreso. Si è chiusa così l’amichevole fra i Boomers e gli Underdogs, due delle dodici squadre che saranno ai nastri di partenza della Kings League italiana da febbraio, sul campo della Polisportiva Lyons Quarto.

Anche Piacenza sfiorata dalla nuova rivoluzione del calcio, che prova a convogliare il pubblico dei social e gli streamers in questo campionato che vedrà in campo anche ex giocatori di Serie A. Fra loro, presenti questa mattina a Quarto anche lo storico bomber del Piacenza Daniele Cacia (Boomers) e Alessio Cerci e Valerio Di Cesare (Underdogs).

I Boomers, del presidente Fedez e del vice Luciano Moggi, sono la squadra più piacentina del torneo: protagonisti altri ex biancorossi come l’allenatore Dario Marcolin e il preparatore dei portieri Valerio Fiori, oltre al team manager Christian Tirapelle. Sui campi dell’Academy di Daniele Moretti, la squadra si allenerà almeno una volta al mese.

“Sono stato fra i primi a sposare questa novità e non vedo l’ora parta il campionato. Aspettiamo i confronti ufficiali, ma la squadra è forte”, ha dichiarato mister Marcolin a Quarto.

LA FOTO GALLERY DI CLAUDIO CAVALLI