Zona Calcio, focus sul derby: “Il Fiorenzuola deve ancora credere nella salvezza”

Il derby di domenica scorsa ha lasciato sentimenti contrastanti nelle due squadre piacentine: rinfrancato il Piacenza che è tornato alla vita e uscito momentaneamente dalla zona playout, preoccupato il Fiorenzuola che, fanalino di coda in classifica, ora si trova nella più complicata situazione da ultima spiaggia.

Si deve ripartire da quel poco di buono visto contro i biancorossi, come ha detto il difensore Tino Parisi ieri sera, 20 gennaio, a Zona Calcio: “Un derby particolare, entrambe le squadre non stanno attraversando un buon momento e lo spettacolo ne ha risentito. Noi purtroppo siamo mancati nel guizzo finale però secondo me abbiamo fatto una buona gara e dobbiamo continuare su questa strada, credo che ieri meritassimo anche il pareggio”. Parisi è senza dubbio un elemento che ha portato qualità dopo un periodo “strano” vissuto dall’ex Piacenza: “Ho vissuto un anno particolare dopo Piacenza perché ho avuto delle richieste, ma nessuna che mi stimolasse, poi ho voluto giocarmi le mie carte in una nuova avventura e ho accettato la proposta del Fiorenzuola”. La salvezza sembra una chimera, ma il rossonero ci crede, “per quello che vedo durante la settimana, abbiamo un entusiasmo che fa ben sperare, anche il presidente ci ha parlato in termini positivi e serve solamente il lavoro per migliorare ciò che ci manca”.

Domenica ci sarà la gara interna con il San Marino, secondo il difensore appuntamento importante ma non da dentro o fuori: “Sarà una partita importante per l’obiettivo che vogliamo raggiungere, giochiamo contro una squadra che lotta per la salvezza ma sappiamo che non sarà un impegno decisivo come lo è stato con il Piacenza”.

Ospite a Zona Calcio anche il preparatore atletico del Piacenza Pablo Lischetti, che ha svelato un dato quasi incredibile sul derby, “il gioco effettivo della partita è stato di 37 minuti. Infortuni? Se guardiamo quelli muscolari siamo nella media, anche se non è soddisfacente visto che lavoriamo al meglio delle nostre possibilità. Il sintetico sul quale ci alleniamo noi è ottimo, purtroppo però vediamo che facciamo più fatica in trasferta che al Garilli perché tanti campi sono peggiori del nostro. Non ci sono buone notizie al momento, nessuno dei giocatori che abbiamo fuori sarà a disposizione presto”.

Nell’ultima parte del programma, spazio come sempre al calcio dilettanti con commenti e analisi di tutti i campionati che coinvolgono le squadre piacentine, dall’Eccellenza alla Terza Categoria: ospite in studio Sandro Quagliaroli, allenatore del Vigolo.