L’ex commissario Venturi ospite della prossima puntata di “Nel Mirino”

Due mesi di terrore e paura. Due mesi di ansia e crisi. Anche, e soprattutto, per Piacenza. Racconta i due mesi più duri di battaglia contro il Covid il libro “La goccia del colibrì. Fare la propria parte durante e dopo la pandemia” (Pendragon Editore) scritto da Sergio Venturi (commissario regionale per l’emergenza Coronavirus nel lockdown di marzo e aprile), che verrà presentato nella prossima puntata di “Nel Mirino” in onda stasera – alle ore 21 – su Telelibertà.

Il format d’approfondimento, condotto dal direttore dell’emittente Nicoletta Bracchi, partirà proprio dall’opera pubblicata da Venturi insieme al giornalista Rosario Di Raimondo, incentrata sulle settimane più buie dell’allerta sanitaria, e focalizzata anche sull’ondata di contagi e morti che si è riversata sul Piacentino. Il libro racconta l’attività di Venturi, braccio operativo della gestione anti-Covid in Emilia Romagna dopo che l’allora neo-assessore alla sanità Raffaele Donini si era ammalato di Coronavirus.

Le repliche di “Nel Mirino” verranno trasmesse sabato alle ore 9 e 16.35 e domenica alle 17.10.