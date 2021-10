Torna “Assemblea On E-R”, da stasera ogni mercoledì alle 20.05 su Telelibertà

Interventi a sostegno dell’economia regionale per rafforzare la ripresa post pandemia;

la nuova legge per promuovere e sostenere l’editoria del libro; il piano per prevenire e

contrastare la violenza nei confronti delle donne; e, per concludere, lo spazio culturale

dedicato alla mostra di Leonardo Santoli allestita nella sede del Consiglio regionale.

Sono i temi di cui si parla nella prima puntata della trasmissione “Assemblea On E-R”,

il nuovo format radiotelevisivo realizzato dal Servizio Informazione e comunicazione

dell’Assemblea legislativa regionale, in onda ogni mercoledì alle 20.05 su Telelibertà.

Vario il menù del format: dai collegamenti in diretta dall’Aula consiliare, al racconto di

ciò che succede nelle commissioni assembleari; dai focus sulle leggi approvate dal

parlamento regionale agli approfondimenti sugli eventi culturali e le iniziative

istituzionali che trovano spazio in Consiglio regionale.

