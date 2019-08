Enoteca regionale, il Comune di Ziano accelera e stanzia 50mila euro

A Ziano sta per essere ultimata l’enoteca regionale. Avrà sede nei locali al piano interrato del palazzo comunale e sarà una vetrina per tutti i vini e i prodotti ad esso legato, come l’aceto balsamico, dell’intera regione. Quella di Ziano sarà la seconda enoteca dopo quella di Dozza nel Bolognese. Il Comune ha stanziato 50mila euro per ultimare i lavori.

